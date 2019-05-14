الكرملين: بوتين بحث هاتفيا مع أردوغان الوضع في إدلب

أفاد الكرملين بان "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الأزمة السورية، وخاصة الوضع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب"، مشيراً إلى أن "الجانبين واصلا تبادل الآراء حول النواحي الرئيسة للأزمة في سوريا، مع التركيز على الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، نظرا لتصاعد عدد الانتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة المتطرفة".
ولفت إلى أنه "جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق للجهود بين روسيا وتركيا، بما في ذلك بين وزارتي الدفاع، بشأن مختلف نقاط التسوية السورية، كما بحث الرئيسان مسائل العلاقات السياسية والتجارية - الاقتصادية الثنائية، بالإضافة إلى بعض القضايا الدولية، واتفقا على مواصلة الاتصالات".
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