الكرملين: بوتين بحث هاتفيا مع أردوغان الوضع في إدلب

أفاد ​الكرملين​ بان "الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​ بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، ​رجب طيب أردوغان​، ​الأزمة السورية​، وخاصة الوضع في منطقة خفض التصعيد ب​محافظة إدلب​"، مشيراً إلى أن "الجانبين واصلا تبادل الآراء حول النواحي الرئيسة للأزمة في ​سوريا​، مع التركيز على الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، نظرا لتصاعد عدد الانتهاكات لنظام وقف ​إطلاق النار​ من قبل التشكيلات المسلحة المتطرفة".

ولفت إلى أنه "جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق للجهود بين ​روسيا​ وتركيا، بما في ذلك بين وزارتي الدفاع، بشأن مختلف نقاط التسوية السورية، كما بحث الرئيسان مسائل العلاقات السياسية والتجارية - الاقتصادية الثنائية، بالإضافة إلى بعض القضايا الدولية، واتفقا على مواصلة ​الاتصالات​".