روحاني: ايران والشعب الايراني اكبر واعظم من ان تهدد

اكد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ ان "ايران والشعب الايراني اكبر واعظم من ان يستطيع احدا ان يهددها وسنتمكن من اجتياز هذه المرحلة الصعبة شامخين في ظل هزيمة الاعداء"، مشدداً على أن "​الثورة الاسلامية​ في ايران ليست حكرا على مذهب خاص وان جميع ابناء الشعب وجميع المذاهب قد سجلت حضورها ومشاركتها الفاعلة في سوح الثورة وهم جميع اصحاب البلد والثورة ".

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