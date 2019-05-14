رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي: يوم غد هو يوم تدريس عادي

أعلنت رابطة اساتذة ​التعليم المهني​ والتقني الرسمي إلى أنه "بناء على التفويض الممنوح لها من قبل الهيئة العامة، وفي إطار اجتماعاتها اليومية لمتابعة ومواكبة جلسات ​مجلس الوزراء​ المتعلقة بمناقشة ​الموازنة​ العامة، فأن يوم غد الثلاثاء هو يوم تدريس عادي"، مؤكدةً أنه "في اللحظة التي يقر فيها مجلس الوزراء أية حسومات على الرواتب او يمس بالحقوق والمكتسبات، فإنها ستعلن على الفور الإضراب العام والشامل والمفتوح في جميع مدارس ومعاهد التعليم المهني و التقني الرسمي".

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