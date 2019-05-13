داعية يثير الجدل بفتوى “غريبة” حول أحكام صيام رمضان

أثار داعية أزهري مصري، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية فتوى وصفت على أنّها “أغرب فتاوى أحكام الصيام” خلال شهر رمضان، إذ اعتبر الشيخ أنس السلطان أنّ اندفاع مياه “شطاف” الحمام بقوة من شأنه إفطار الصائم، حيث تصل المياه لجوف الإنسان.

وانتشرت الفتوى المسجلة بالصوت والصورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حيث تباين تناولها بين السخرية الشديدة من فحوى الفتوى، وبين من يعتبرها تشددًا في الفقه.

ويشير مضمون الفتوى وفقًا للداعية السلطان، إلى أنّ “اندفاع مياه شطاف الحمام يفطر الصائم، خاصة أن المياه ستدخل إلى جوف الإنسان، الذي يفقد أحد أركان الصيام وهو عدم دخول مياه أو طعام للجوف”.

وطالب الشيخ أنس السلطان، وهو أحد الدعاة الأزهريين المعروفين، بضرورة توخي الحذر فيما يدخل للجوف من مياه أثناء فترة الصيام، باعتبار أنّ الأمر لا يقتصر على دخول المياه من خلال الفم فقط، لكن من قُبل المرأة ودبر الرجل والمرأة.