نهائي “الكاف” -الزمالك يحل بالمغرب بحارس وحيد والمدرب يدرب لاعبيه على حراسة المرمى

في خطوة غريبة، ومن أجل الخروج من “مأزق” حراسة المرمى في نادي الزمالك المصري، بسبب إصابة حارسه الثاني وإيقاف حارس آخر عن لقاء ذهاب نهائي كأس الـ”كاف”، أمام نهضة بركان، قرر النادي المصري تدريب أحد لاغبيه على حراسة المرمى قبل هذه المواجهة.

وحسب تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، فإن النادي الأبيض والأحمر قرر إخضاع مهاجمه عمر السعدي لتدريبات خاصة بحراسة المرمى قبل هذه المواجهة، حتى يكون هو الحارس البديل للحارس الشاب، عمر صلاح، وهو الحارس الثالث للفريق.

وتأكد غياب الحارس الثاني للزمالك، عماد السيد، بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام الداخلية، في منافسات الدوري المحلي، لينضاف بذلك للحارس الأول، محمود عبد الرحمان جنش، الذي سيغيب بسبب عقوبة الإيقاف.

وقرر مدرب الزمالك، إخضاع اللاعب لتداريب خاصة بحراسة المرمى، فيما تشير بعض الأنباء إلى نيته إضافة لاعب آخر للتدرب على حراسة المرمىن الأمر يتعلق بالمدافع محمود علاء.