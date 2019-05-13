عملا بمبدإ المعاملة بالمثل..إسبانيا تستثني المهاجرين المغاربة من التصويت في الإنتخابات

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن أزيد من 470 ألف مواطن أجنبي مدعون للتصويت في الإنتتخابات المحلية، المزمع عقدها في السادس والعشرين من شهر ماي الجاري.

ويحمل هؤلاء جنسيات 47 دولة مختلفة عبر العالم، وفق معطيات مكتب الإحصاء المرتبط بالإنتخابات، في حين سيكون حق التصويت غير متاح لأي من المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا، والذين يقارب عددهم مليون شخص.

وحسب وكالة “أوربا بريس”، فإن المهاجرين من كل من فينزويلا، الأرجنتين، الصين، والمغرب ممنوعون من اختيار ممثليهم في الإنتخابات المحلية، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل للدول التي لا ستمح للأجانب بالتصويت.

ولازال حق التصويت للأجانب غير متاح في المغرب، بخلاف ما تضمنه دستور المملكة لسنة 2011 والذي ينص في فصله الـ30 على أنهم يتمتعون “بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون”، وأنه “يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الإنتخابات المحلية بمقتضى القانون”.

جدير بالذكر أن 26 مليون شخص مدعوون للتصويت بالإنتخابات المحلية في إسبانيا فضلا عن الناخبين الأجانب، وفي طليعتهم الرومانيون بـ113 ألف، والبريطانيون، ب97 ألف، والإيطاليون بـ57 ألف، والفرنسيون ب35 ألفا.