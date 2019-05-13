يوعابد: موجة “الشركي” مستمرة إلى غاية الأربعاء.. وهذه هي الجهات التي ستشملها

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية، خلال الأيام المقبلة، استمرار موجة الحر الشديد، التي تشهدها المملكة، حيث بلغت درجات الحرارة 45 درجة في بعض المناطق.

وقال الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل في مديرية الأرصاد الجوية، في تصريح “لليوم 24″، إن موجة الحر، التي انطلقت، أمس الأحد، وهمت المناطق الداخلية، والشرقية، والجنوب شرقية للبلاد، وكذا في الأقاليم الجنوبية، ستستمر إلى، بعد غد الأربعاء، على أن يشهد يوم الخميس، والجمعة بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بشكل عام .

وأكد يوعابد أن درجات الحرارة ستتأرجح، خلال النهار في اليومين المقبلين بين 20 إلى 25 درجة في الواجهة المتوسطية، و25 إلى غاية 32 درجة في مرتفعات الأطلس، شمال شرق البلاد، وكذلك في المناطق الساحلية، وبين 33إلى 38 درجة في مناطق سايس، وكذا هضاب الفوسفاط، وغرب الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة القصوى، المرتقبة، والتي ستتراوح 38 إلى غاية 44 درجة، فستطبع على الخصوص المناطق الداخلية للمملكة؛ اللوكوس، والغرب، والشاوية، وكذلك المناطق الداخلية لدكالة، وعبدة، فضلا عن سهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت ومناطق سوس، وكذا في شرق الأقاليم الجنوبية، وفي الجنوب الشرقي للمملكة.

وعن أسباب هذه الظاهرة المسماة بموجة “الشرقي” أكد يوعابد أنها تعزى لصعود كثل هوائية حارة وجافة قادمة من الجنوب الشرقي نحو المناطق الداخلية، خصوصا في جهة الشمال، ووسط البلاد، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة ما بين 5 إلى 10 درجات فوق المعدل.