النّمسا: "عشر وصايا" للّاجئين تتضمّن "الامتنان"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستعد ولاية النمسا السفلى، شمال شرقي النمسا، إلزام طالبي اللجوء بـ"عشر وصايا"، تنص واحدة منها على ضرورة أن "يعيش طالب اللجوء وهو ممتن للنمسا"، بحسب ما أعلن مسؤول شؤون الهجرة، وعضو حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، غوتفريد فالدهويزل، يوم الإثنين.

وقال فالدهويزل في تصريح صحافي، إن بلاده ستطبق "الوصايا العشر" تجاه طالبي اللجوء في أقصر وقت، مبيّنا أن "الوصايا" تتضمن تعهد طالب اللجوء بتعلم اللغة الألمانية، والالتزام بقوانين البلاد، وعدم حل المشكلات بالعنف، وأن يعيش "ممتنا للنمسا"، ويوقع على هذه التعهدات، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر فالدهويزل أنه في حالة عدم الامتثال للبنود العشرة، لن يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية تجاه الشخص المتعهد، إلا إنه قال ردا على الانتقادات التي تعد بعض المواد في الوصايا العشر، تهين كرامة الإنسان: "نقدم لهؤلاء الناس كل ما يحتاجونه، ولذا ننتظر منهم أن يكونوا ممتنين ولو بعض الشيء".

ووصل النمسا عام 2015 عدد من اللاجئين يتجاوز واحدا في المئة من عدد سكانها مع بدء تدفق اللاجئين إلى أوروبا، هربا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا.