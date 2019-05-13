أبناء اللد يضمن البقاء بالممتازة بفوزه على الأخاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضمن فريق أبناء اللد بقاءه في الدرجة الممتازة لموسم إضافي، بعد فوزه في مباراته الخارجية على أخاء الناصرة برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن أحداث الجولة الـ36 من الدوري.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل منهما، حيث افتتح أبناء اللد باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب مراد أبو عنزة من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد مرور دقيقتين على بداية اللقاء، ثم في الدقيقة 13 أدرك اللاعب نواف بزيع هدف التعادل لصالح أخاء الناصرة.

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وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 أضاف اللاعب ألون بوزورغي الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض، ثم في الدقيقة 59 اقتنص اللاعب بن بن يائير هدف التعادل لصالح الفريق اللداوي، بعدها أحرز اللاعب غوف غايرا الهدف الثالث للفريق الضيف، وفي الدقيقة 66 أدرك اللاعب إياد خطبا هدف التعادل للأخاء، بعدها بدقيقة واحدة عاد اللاعب غايرا لحسم المباراة بهدف رابع لصالح أبناء اللد.

وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 46 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري (الأول في البلاي أوف السفلي)، وهو يبتعد بفارق الأهداف عن أخاء الناصرة صاحب المركز العاشر.

هذا، وسيستضيف أبناء اللد في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل عكا يوم الجمعة المقبل، في حين سيحل أخاء الناصرة ضيفا على هبوعيل رمات هشارون في اليوم ذاته.