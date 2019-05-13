الولايات المتّحدة ترفض منح عشراوي تأشيرة دخول لأراضيها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت السلطات في الولايات المتحدة، طلبا تقدّمت به عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، للحصول على تأشيرة لزيارة أميركا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، يوم الإثنين.

وقالت عشراوي في سلسلة تغريدات في موقع "تويتر"، إن طلبها "رُفض دون مبررات"، مضيفة: "قابلت وحتى تفاوضت مع كل وزراء الخارجية الأميركيين منذ جورج شولتز، ومع كل رئيس منذ جورج دبليو بوش، ما عدا الإدارة الحالية".

وأضافت عشراوي: "أنا في سن السبعين وأنا جدة؛ أنا ناشطة من أجل قضية فلسطين منذ أواخر الستينيات؛ كنت على الدوام مؤيدة قوية للمقاومة السلمية".

Advertisements

ونقلت "فرانس برس" عن عشراوي قولها إنها المرة الأولى التي يُرفض طلبها الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة حيث تعيش ابنتها وأحفادها، مبينة أنها تشافر إلى هناك "ثلاث أو أربع مرات على الأقل في السنة".

وتنشط عشراوي وهي وزيرة سابقة، في المجال السياسي منذ عقود وحصلت على العديد من الجوائز بما فيها وسام جوقة الشرف الفرنسي.