الأوروبيون يجددون التزامهم بالاتفاق النووي .. ويدعون طهران إلى عدم اتخاذ خطوات تصعيدية

في السياسة 14 مايو,2019 نسخة للطباعة

بروكسل ـ وكالات: بحث أمس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية لإبقاء استمرار إيران في التزامها بالاتفاق النووي، في أول محادثات لهم منذ أن أعلنت طهران عن خطط الانسحاب الجزئي من اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى. وقبلت إيران القيود التي تهدف إلى منعها من صنع قنبلة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أصابتها بالشلل. لكن واشنطن انسحبت من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض إجراءات عقابية، مما أدى إلى عدم تمتع طهران بمزايا الاتفاق.

وقالت القوى الأوروبية إنها “سترفض أي إنذارات”، بعد أن منحها الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي 60 يومًا لتخفيف تأثير العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبنوك على وجه الخصوص. وفي بيان مشترك أصدرته بريطانيا وفرنسا وألمانيا ـ الدول الأوروبية الثلاث التي تقف وراء اتفاق 2015 ـ ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني جدد الأوروبيون إلتزامهم بالإتفاق، في الوقت الذي حثوا فيه إيران على الامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية. وأعلنت الولايات المتحدة إرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط أواخر الأسبوع الماضي. وبات من الواضح أن أيا من طهران وواشنطن لن تتراجع لنزع فتيل الموقف. ويعترف الدبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي بأن التكتل ليس لديه مجال كبير للمناورة. وانخفضت الصادرات الإيرانية إلى التكتل في الشهرين الأولين من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الاتحاد الأوروبي لن يرضخ لضغط الولايات المتحدة في الخلاف حول الاتفاق النووي مع إيران. وقال ماس على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ” نحن متفقون في أوروبا على ضرورة هذا الاتفاق لأمننا”. وذكر ماس أنه لا يوجد هناك من يريد أن تمتلك إيران قنبلة نووية، موضحا أنه سيُجرى لذلك الدفاع على نحو موحد عن تطبيق الاتفاق.

من جانبها، صرحت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني بأنه “لا توجد خطط محددة” بشأن المحادثات التي سيتم إجراؤها خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبروكسل، لبحث التطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني. وقالت موجيريني للصحفيين:”لقد تم إبلاغنا خلال الليل بأنه بصدد تغيير خطط سفره وأن يتوقف هنا في بروكسل”.

يأتي ذلك في وقت طالب فيه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بالتزام الهدوء فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وحذر من أن التوترات المتزايدة قد تؤدي إلى تصعيد خطير و”غير مقصود”. وقال في بروكسل، قبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، “نشعر بقلق بالغ إزاء احتمال اندلاع صراع عن طريق الخطأ نتيجة تصعيد غير مقصود فعليا من أي من الجانبين”.

وقال :”إذا ما أصبحت إيران قوة نووية، فمن المرجح أن جيرانها سيرغبون في أن يصبحوا قوى نووية. وهذه هي بالفعل المنطقة الأكثر عدم استقرارا في العالم. وستكون هذه خطوة هائلة في الاتجاه الخطأ”.