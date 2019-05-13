غزة: أكثر من مليون لاجئ مهددون بنقص الغذاء بحلول الشهر المقبل

في السياسة 14 مايو,2019 نسخة للطباعة

مسؤول أممي يحذر من مخاطر انهيار التهدئة في القطاع

غزة ـ وكالات: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “أونروا” أمس الاثنين من أن أكثر من مليون لاجئ في قطاع غزة مهددون بنقص الغذاء بحلول الشهر المقبل. وذكرت أونروا ، في بيان لها ، أن أكثر من نصف عدد سكان قطاع غزة (يبلغ 2 مليون نسمة) يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من المجتمع الدولي، مهددون بنقص الطعام ما لم يتم تأمين 60 مليون دولار إضافية بحلول يونيو المقبل. وقالت الوكالة إن “مقدرتنا على مواصلة تقديم الغذاء لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة، بمن في ذلك حوالي 620000 شخص يعانون من فقر مدقع– أي أولئك الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية ويتوجب عليهم العيش على أقل من 6ر1 دولار في اليوم الواحد- وحوالي 390000 يعانون من فقر مطلق، ويعيشون بأقل من 5ر3 دولار في اليوم، ستكون عرضة لتحديات كبيرة”. وأضافت أن “أقل من 80000 لاجئ من فلسطين كانوا يتلقون المعونة الاجتماعية من الوكالة في غزة في عام 2000، لكن اليوم هناك أكثر من مليون شخص بحاجة إلى معونة غذائية طارئة، ولا يمكنهم بدونها أن يعيشوا يومهم ذلك”. وعقب مدير عمليات أونروا في غزة ماتياس شمالي قائلا إن” هذا يشكل زيادة بحوالي عشرة أضعاف، وسببها الحصار الذي أدى لإغلاق غزة والأثر الكارثي له على المجتمع المحلي، بالإضافة للنزاعات المتعاقبة التي دمرت أحياء بأكملها ودمرت البنية التحتية على الأرض، وكذلك الأزمة السياسة الفلسطينية الداخلية المستمرة التي بدأت في عام 2007 عقب وصول حركة حماس إلى السلطة في غزة”. وأضاف شمالي “أمس ومع معدل بطالة يبلغ 53 بالمئة بين سكان غزة وأكثر من مليون شخص يعتمدون على معونات أونروا الغذائية الفصلية، فإن العمل الإنساني الوقائي لوكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك أونروا، والتحويلات التي تأتي من الخارج هي التي منعت غزة من الوصول إلى حافة الانهيار التام”. وأكد أن خدمات أونروا في مجالات الصحة والتعليم ودفاعها عن الحقوق والكرامة، تعد أمورًا لا غنى عنها لغالبية سكان القطاع، والأكثر إلحاحًا الآن هي المساعدة الغذائية التي تقدمها لمواجهة انعدام الأمن الغذائي لأكثر من مليون شخص لاجئ من فلسطين. على صعيد اخر حذر مسؤول في الأمم المتحدة أمس الاثنين من مخاطر انهيار التهدئة ووقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة. وقال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، خلال مؤتمر صحفي في غزة: “على كافة الأطراف التعاون من أجل تثبيت التهدئة وتحسين حياة الفلسطينيين في غزة، حتى يكون لديهم أمل بمستقبل أفضل”. وأضاف ملادينوف، عقب افتتاحه مشروعا للطاقة الكهربائية في مستشفى محلي “نتمنى أن تقوم كل الأطراف بدورها حتى لا تنهار التهدئة في غزة وللمضي في تنفيذ المشاريع الإنسانية”. ونبه ملادينوف إلى خطر اندلاع حرب رابعة في قطاع غزة الأسبوع الماضي، واصفا الوضع بـ “الهش والمتوتر”، معتبرا أنه “لا يوجد أي طرف يريد استحضار الحرب لأنها ستجلب الدمار على الإسرائيليين والفلسطينيين”. وأكد أن الأمم المتحدة تبذل جهودا لإحداث اختراق في ملف حصار غزة عبر المشاريع الإنسانية، والتركيز على مشاريع خلق فرص العمل المؤقتة بالتعاون مع البنك الدوليفي هذه الأثناء ، بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة صرف مساعدات مالية نقدية لنحو 108 آلاف عائلة فقيرة بقيمة مئة دولار أمريكي لكل عائلة. وكان رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي وصل قطاع غزة فجر اليوم لمتابعة الإشراف على صرف المساعدات المالية. ويوم أمس سمحت السلطات الإسرائيلية باستئناف عمل المعبرين الواصلين مع قطاع غزة لأول مرة منذ إغلاقهما في الرابع من الشهر الجاري خلال جولة قتال مع الفصائل الفلسطينية. وأعلنت مصادر فلسطينية عودة معبري “كرم أبو سالم” التجاري و”إيرز/بيت حانون” لعبور الأفراد إلى العمل بشكل اعتيادي.

وكان المعبران مغلقين بقرار إسرائيلي منذ الرابع من الشهر الجاري باستثناء السماح بإدخال وقود عبر معبر كرم أبو سالم نهاية الأسبوع الماضي.