ليبيا: موجيريني تدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العسكرية (فورا)

في السياسة 14 مايو,2019 نسخة للطباعة

إنقاذ 147 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

طرابلس ـ وكالات: دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أمس الاثنين جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العسكرية “فورا”. وذكرت بوابة “الوسط” الليبية على موقعها الالكتروني أمس أن ذلك جاء خلال مباحثات أجراها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في بروكسل مع موجيريني تناولت تطورات الأزمة الليبية . وقالت موجيريني، في تصريحات نقلتها بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إن “الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع الأطراف واللاعبين الإقليميين أن يوقفوا الأعمال العسكرية على الفور، وأن يعيدوا بدء الحوار السياسي، لصالح جميع الليبيين”. ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل أمس ، موقف حكوماتهم من آخر التطورات الناجمة عن حرب العاصمة طرابلس، في مسعى لبلورة موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة القائمة في ليبيا. وأعربت موجيريني ، خلال لقائها مع السراج ، عن دعمها الكامل لعمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، غسان سلامة، في عمله على وقف لإطلاق النار وتشجيع العودة إلى المفاوضات.

كما ناقش السراج والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية الوضع الإنساني في ليبيا حيث تشرد آلاف الأشخاص بسبب الحرب في طرابلس. وأكدت موجيريني “أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وضرورة حماية المدنيين، والعمل المستمر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لحماية ومساعدة المهاجرين في مراكز الاحتجاز”. على صعيد اخر أعلنت القوات البحرية الليبية ، عن انقاذ ما مجموعه 147مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا. وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية الليبية في بيان نشره في صفحته على موقع فيسبوك أن القوات البحرية أنها تمكنت من إنقاذ 96 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب متهالك شمال غرب مدينة الزاوية. وقال البيان ان من بين الاشخاص الذين تم انقاذهم 16 أمراة منهن أربع حوامل، وأربعة أطفال.

وأوضح البيان أن عملية الانقاذ استمرت أربع ساعات لرفض مجموعة من المهاجرين الاستجابة لأفراد حرس السواحل بغرض إنقاذهم. وأضاف أن كافة المهاجرين في حالة صحية جيدة، ودون أية إصابات. وأضاف أن المهاجرين من جنسيات أغلبهم من نيجيريا والسودان ومصري واحد، جرى التوجه بهم إلى نقطة الإنزال التابعة لجهاز حرس السواحل بنقطة مصفاة الزاوية، وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم بحضور ممثلين عن بعض المنظمات الدولية والمحلية المختصة قبل تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواءالنصر. من جهة اخرى ، قال خفر السواحل الليبي في صفحته على فيسبوك إن دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل (الزورق فزان) انقذ أول أمس الجمعة قاربا مطاطيا على متنه 51مهارجا غير شرعي كلهم رجال، وذلك على بعد 50ميلا شمال ميناء الخميس غربي ليبيا. يذكر ان ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الذي يرغبون في التوجه إلى اوروبا عبر البحر المتوسط .