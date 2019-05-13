المحكمة العليا الأميركية تجيز مقاضاة آبل

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علامة آبل وجهت المحكمة العليا الأميركية الإثنين صفعة لمجموعة "آبل" من خلال السماح للمستهلكين بملاحقة المجموعة لإدارتها لمنصتها لتحميل تطبيقات متجر "آبل". وأصدرت المحكمة قرارها الذي قد تنجم عنه عواقب اقتصادية مهمة لعمالقة التكنولوجيات الحديثة بتأييد خمسة قضاة من أصل تسعة. وكان أشخاص اقتنوا هاتف "آي فون" رفعوا شكوى في 2001 ضد آبل باتهامها باستغلال موقعها الحصري لبيع التطبيقات المتوفرة فقط عبر متجر آبل. Advertisements وتفرض آبل عمولة نسبتها 30% لشراء التطبيقات التي وضعها مستقلون ما يؤدي إلى ارتفاع سعر البيع ويؤثر على المستهلكين. وكانت المجموعة المدعومة من مجموعات "أمازون" و"فيسبوك" و"غوغل" أكدت أنها مجرد وسيط.

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