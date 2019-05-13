ترامب يحذّر إيران من ارتكاب "خطأ كبير جدا" ستكون عاقبته "أليمة"

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حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران الاثنين قائلاً إنها سترتكب "خطأً كبيراً" إذا فعلت شيئاً، في حين تتهم واشنطن طهران بالإعداد "لهجمات" على مصالح أمريكية في الشرق الأوسط.
وقال خلال لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض "إذا فعلوا أي شيء، فسوف يتألمون كثيرا".
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