الان تتابع سقوط جرحى في حالة خطرة بإطلاق نار كثيف بمحيط اعتصام الخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت مصادر طبية سودانية بأن أكثر من 10 جرحى سقطوا في إطلاق النار قرب الاعتصام في الخرطوم بعضهم في حال حرجة. وقالت وسائل إعلام سودانية إن إطلاق نار كثيف وقع في منطقة الاعتصام بالعاصمة الخروطوم. وفقا لوكالة رويترز للأنباء ومواقع عربية أخرى، فإن إطلاق نار كثيف في ميدان الاعتصام، وقع مساء الأحد، وسادت حالة من الكر والفر بين المعتصمين.

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