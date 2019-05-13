ماذا قال أمين جمعية أهل الحديث في الهند عن دور السعودية بتحقيق رسالة الإسلام؟

أكد الأمين العام لجمعية أهل الحديث في الهند الدكتور أصغر علي إمام الدين، أن للمملكة العربية السعودية دورا بارزا في تحقيق رسالة الإسلام وتبيان وسطيته واعتداله.

ووفقاً لوكالة واس، فقد أثنى إمام الدين والذي يشغل أيضاً عضو الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصر على الندوة العلمية بعنوان "الجهود العلمية في المسجد النبوي في العهد السعودي" التي تعقدها جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة بالاشتراك مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1440هــ .

وقال الدكتور أصغر : "نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته لهذه الخدمة الجليلة التي تجسد عنايته واهتمامه بالحرمين الشريفين ودور المسجد النبوي في الجانب العلمي في مختلف مجالات العلوم وخاصة بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ويعكس عناية القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف من عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومروراً بأبنائه البررة الملوك والأمراء – أنزل عليهم شآبيب رحمته – ووصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، كما نشكر القائمين على الجائزة وعلى رأسهم راعي الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على اهتمامهم بالبرامج المهمة والمفيدة بين حين وآخر".

وأكد أن الندوة لها أهمية بالغة وعظيمة خاصة أنها برعاية كريمة من القيادة الرشيدة، التي لها دور بارز في تحقيق رسالة الإسلام وتبيان وسطيته واعتداله وإيضاح سماحته وعدله من خلال النشاطات العلمية والدينية في الحرمين الشريفين ودورهما في نشر العلم والمعرفة.

وفي نهاية تصريحه سأل الأمين العام لجمعية أهل الحديث في الهند الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الجائزة والندوة والمهتمين بهما لمزيد من خدمة الإسلام والمسلمين.