أمير الكويت يدين تعرض سفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية لعمل تخريبي

أدان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، في مكالمة هاتفية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية تعرض 4 سفن لـ"عمل تخريبي" قرب المياه الإقليمية الإماراتية.

وتمنى أمير الكويت أن تسفر التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية عن كشف من يقف وراء هذه الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية، وإمدادات الطاقة.

وتوالت الإدانات العربية للعمليات التخريبية التي تعرضت لها 4 سفن تجارية مدنية من جنسيات مختلفة بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية، معربة عن التضامن الكامل مع كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة تسعى للنيل من أمنهما أو أمن الملاحة في الخليج العربي، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية.

كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أكدت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحا لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.