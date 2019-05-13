بالفيديو.. احتجاجات في جامعة طهران تهتف ضد الذل

كشفت المعارضة الإيرانية عن امتداد الاحتجاجات الشعبية المناوئة لنظام الملالي إلى جامعة طهران .

وأوضحت المعارضة في بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، أنه صباح اليوم الاثنين 13 مايو 2019 احتشدت مجموعة كبيرة من طلاب جامعة طهران في حرم الجامعة للاحتجاج على خطط النظام القمعية بذريعة عدم مراعاة الحجاب وقوانين اللجنة الإنضباطية القمعية.

وهتف الطلاب شعارات منها: الطالب يموت ولا يقبل الذل ، فيما كان أحد الطلاب يحمل منشورًا كتب عليه: الحرية حقنا المؤكد.

وشهد الطلاب في جامعة طهران نشر قوات البسيج بالتعاون مع عناصر الأمن خلال الأسبوع الماضي بهدف زيادة أجواء الرعب في الجامعة.