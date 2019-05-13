الجيش الليبي يحبط محاولة إلتفاف لميليشيات طرابلس ويأسر عناصر منها

احبطت قوات الجيش الليبي اليوم الإثنين، محاولة إلتفاف لميليشيات حكومة الوفاق في طريق المطار والمناطق القريبة منه في طرابلس.

ونقل موقع ارم نيوز الإماراتي، عن مصدر عسكري فضل عدم كشف هويته في إن وحدات من الجيش الوطني تصدت لعملية التفافية قامت بها الميليشيات اليوم في طريق المطار –محور الرملة والطويشة وكبدتها خسائر كبيرة.“

وأشار المصدر إلى أن ”الجيش قتل عددًا من عناصر الميليشيات وأسر 3 منهم، ودمر عدة آليات تابعة لها“.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لثلاثة أشخاص أسرهم الجيش يتبعون ميليشيا الحلبوص- مصراته، هم أحمد امحمد كردون، سعيد سلامة وأسامة انصير.