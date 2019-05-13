طلاب جامعة طهران ينظمون وقفات إحتجاجية والباسيج يقمعها

نفذ طلاب في جامعة طهران الإيرانية، وقفات احتجاجية اعتراضًا على فرض الحجاب الإجباري، فيما تدخل عناصر من طلاب الباسيج (قوات التعبئة) والحوزة العلمية (المراكز الفقهية الشيعية) لمواجهة الطلاب المحتجين والاشتباك معهم.

وذكرت وسائل اعلام ايرانية معارضة أن الطلاب الجامعيين نظموا وقفات احتجاجية اعتراضًا على فرض الحجاب الإجباري، وحضور دوريات (الإرشاد) أو ما يُعرف بـ "شرطة الأخلاق" داخل الحرم الجامعي.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تناقلتها صفحات وحسابات لإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة ”تويتر“، تعالي هتاف الطلبة المحتجين ضد المسؤولين والسلطات الإيرانية، حيث بين مقطع فيديو غضب طلبة كلية الفنون الجميلة أمام مسرح الكلية لإلقاء بيان، مطالبين فيه رئيس الجامعة ومساعديه بالرد عليهم، بينما منعتهم قوات الأمن من قراءة بيانهم.

ورفع المحتجون لافتات رافضة للقرارات الاجبارية ورددوا الهتافات المناوئة للمسؤولين الذين تم وصفهم بـ"عدماء الشرف" .