مصر.. مقتل كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة على يد حارس

كشفت مصادر كنسية مطلعة من إيبارشية شبرا الخيمة بمصر، مقتل راعى كنيسة القديس العظيم مارمرقس على يد فرد أمن.

وقالت المصادر، في تصريحات وفقاً لوسائل إعلام، إن القس مقار، راعى كنيسة القديس العظيم مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بشارع الوحدة العربية بشبرا الخيمة، لقى مصرعه على يد أحد حراس الكنيسة.

ولم تصدر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أى بيانات حتى الآن سواء من خلال الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، أو من القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.