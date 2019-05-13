كشفت مصادر كنسية مطلعة من إيبارشية شبرا الخيمة بمصر، مقتل راعى كنيسة القديس العظيم مارمرقس على يد فرد أمن.
وقالت المصادر، في تصريحات وفقاً لوسائل إعلام، إن القس مقار، راعى كنيسة القديس العظيم مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بشارع الوحدة العربية بشبرا الخيمة، لقى مصرعه على يد أحد حراس الكنيسة.
ولم تصدر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أى بيانات حتى الآن سواء من خلال الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، أو من القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. مقتل كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة على يد حارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.