سلطات الفجيرة: الحركة في الميناء تسير بشكل طبيعي

أكدت سلطات الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، أيار 13، 2019 أن الحركة في الميناء تسير بشكل طبيعي.

وقالت سلطات الفجيرة إن حركة دخول وخروج السفن في ميناء الفجيرة طبيعية تماما.

إلى ذلك، أدنت الكويت أعمال التخريب لـ 4 سفن قبالة السواحل الإماراتية.

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وأكدت الكويت، في بيان، أن استهداف السفن قبالة الإمارات عمل إجرامي ويشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للأعمال الإجرامية باستهداف الملاحة.

وكانت أربع سفن قد تعرضت للاعتداء قبالة الإمارات يوم أمس الأحد.