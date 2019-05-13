الحريري يدين أعمال التخريب في السفن التجارية قبالة السواحل الإماراتية

أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، معتبراً أنها "تهديد خطير لسلامة الملاحة في أحد أهم المعابر المائية في العالم".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن الحريري قوله إن "هذه الأعمال تهدد استقرار الاقتصاد العالمي بواسطة أسواق النفط الدولية، إضافة إلى كونها اعتداء مباشرا على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربي المشترك".

وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول العربية الشقيقة في المنطقة.