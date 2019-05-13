اخبار العالم

الحريري يدين أعمال التخريب في السفن التجارية قبالة السواحل الإماراتية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، معتبراً أنها "تهديد خطير لسلامة الملاحة في أحد أهم المعابر المائية في العالم".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن الحريري قوله إن "هذه الأعمال تهدد استقرار الاقتصاد العالمي بواسطة أسواق النفط الدولية، إضافة إلى كونها اعتداء مباشرا على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربي المشترك".

وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول العربية الشقيقة في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري يدين أعمال التخريب في السفن التجارية قبالة السواحل الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا