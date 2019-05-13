الإمارات.. شرطة دبي تكشف عن أكبر عملية ضبط مخدرات

أكدت شرطة دبي ضبط 365 كيلو جرام من المواد المخدرة والتي تضمنت 268 كيلو جرام هيروين و96 كيلو جرام كريستال و1 كيلو جرام حشيش ضمن عملية أطلق عليها "ستوكر".

وذكرت شرطة دبي في مؤتمر صحافي عقدته للإعلان عن العملية أن عدد المتهمين في القضية بلغ 16 شخصاً أقدموا على إخفاء المخدرات في قطع غيار للسيارات، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للمخدرات بلغت 278 مليون و50 ألف درهم.

وتضمنت التحديات التي واجهت شرطة دبي، عدم وجود معلومات كافية عن الحاوية، بالإضافة إلى الاحترافية في عملية التوزيع وتواصل العصابة من خلال قنوات خاصة، إلى جانب إدارة العملية من خارج الدولة وعدم معرفة الأشخاص لبعضهم البعض إلا من خلال رموز سرية.

وأكدت شرطة دبي أنه تم اختيار اسم "ستوكر" على العملية الضبطية اقتباساً من الختم الذي استخدمه المتهمين في العملية.