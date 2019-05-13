أموال قطرية تصل حماس عبر العمادي

وصلت أموال قطرية جديدة إلى حركة حماس عبر المبعوث القطري محمد العمادي.

ووصل المبعوث القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة اليوم الإثنين لتوزيع منحة قطرية بـ 30 مليون دولار، لدفع رواتب الموظفين الحكوميين من حركة حماس ولمشاريع تشرف عليها الأمم المتحدة، بحسب ما ورد عن مصدر من لجنة إعادة إعمار غزة في الدوحة.

ووفقاً لموقع "أي 24 نيوز" الإخباري، يعتزم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، التوجه إلى غزة اليوم للاطلاع على برامج "النقد مقابل الأعمال" التي تشرف عليها الأمم المتحدة وتمولها قطر، إضافةً إلى مشروع للطاقة الشمسية في أحد مستشفيات غزة.

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وقال مسؤول فلسطيني رفيع، فضل حجب هويته، إن "إسرائيل صادقت على تحويل الأموال في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في غزة يشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي".

وسمحت إسرائيل سابقاً لقطر بإدخال الأموال في قطاع غزة للعائلات المحتاجة والموظفين الحكوميين التابعين لحماس، كما سمحت أيضاً بدخول الوقود الذي تدفع ثمنه قطر منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2018 لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وأعلنت حماس والجهاد الإسلامي، اتفاق هدنة برعاية مصر وأطراف دولية أخرى، بعد يومين من القتال الكثيف في أوائل مايو(أيار) الجاري، الذي أطلقت خلاله الفصائل الفلسطينية أكثر من 650 صاروخاً على جنوب إسرائيل ورد الجيش الإسرائيلي بشن أكثر من 300 ضربة في أنحاء متفرقة من غزة.