شركة جوجل تنضم لمحاربة نظام الحمدين

كشف المعارضة القطرية عن قرار عملاق محركات البحث حظر تطبيق يحوي فتاوي القرضاوي المتطرفة، يؤكد تعمد إمام الفتنة ازدراء الأديان ونشر الكراهية من خلاله، حيث يتحدث التطبيق عن غير المسلمين بطريقة مهينة في فتاوى تقطر دما.
وانضمت شركة جوجل العالمية إلى الاصطفاف الدولي لمحاربة نظام الحمدين وإرهاب يوسف القرضاوي، حيث قررت حذف تطبيق من على متجره منصة "جوجل بلاي" على الإنترنت، يحتوي على فتاوى تحرض على الكراهية لمفتي تنظيم الإخوان الإرهابي.
وفي تقرير لها ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن تطبيق "يورو فتوى" (Euro Fatwa)، الذي أطلقه الشهر الماضي المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث، ومقره كلونسكي في العاصمة الأيرلندية دبلن، يحرض على العنف والكراهية.
وقالت الصحيفة البريطانية إن التطبيق الذي يزعم أنه دليل للمسلمين الموجودين في أوروبا، كتب مقدمته القرضاوي المقيم في قطر، مفتي الإخوان، الممنوع من دخول المملكة المتحدة وفرنسا بسبب تمجيده الآراء المتطرفة.
وردا على سؤال عمّا إذا كانت قد راجعت محتوى التطبيق قبل السماح بتوزيعه، أجابت جوجل: "في الوقت الذي لا نستطيع فيه التعليق على تطبيقات فردية، سنتخذ إجراءات سريعة ضد أي تطبيقات تخالف سياساتنا".
ويبدو أن محاولات الحمدين لنشر الفتنة عالميًا واجهت منعطفا جديدا، بعد تلقت صفعة قوية من الشركة العالمية التي أجهضت مشروعها الخبيث، في تطور جديد يؤكد استمرار التضييق على عصابة الدوحة، والذي يعجل من وأد فتنتها.
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