شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة السورية تشن هجوماً مضاداً ضد قوات الأسد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

قالت قوات المعارضة السورية إنها شنت هجوماً مضاداً اليوم (الاثنين) ضد قوات بشار الأسد في شمال غرب البلاد، مصعدة المعارك في آخر معقل رئيسي تسيطر عليه.

وقال بيان من المكتب الإعلامي للمعارضة، إن عملية عسكرية بدأت باستهداف ريف حماة الشمالي بالقرب من محافظة إدلب.

فيما دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا اليوم إلى وقف موجة العنف التي تجددت في شمال غرب سورية وأدت إلى سقوط أكثر من 120 قتيلاً من المدنيين.