شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمناقشة اتفاق الحديدة بين «الشرعية» والانقلابيين في عمّان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن رئيس المكتب الفني للمشاورات عضو الفريق الحكومي اليمني في مشاورات السلام المهندس محمد العمراني، مشاركة فريق من الحكومة اليمنية غدا (الثلاثاء)، في لقاء دعا إليه مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة الأردنية عمان.

وسيناقش الاجتماع الآليات الخاصة بضمان تحصيل جميع إيرادات محافظة الحديدة وميناءي الصليف ورأس عيسى، وإيداعها بفرع البنك المركزي في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وجميع أنحاء اليمن وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكهولم الذي أبرم في ديسمبر عام 2018.

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وأكد العمراني أن مشاركة الجانب الحكومي تأتي تأكيدا على حرصه لتنفيذ اتفاق ستوكهولم حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصيف ورأس عيسى، إذ سيفضي اتفاق ستوكهولم إلى انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة والموانئ، وستحل بدلا عنها قوات الأمن المحلية المشكلة وفقاً للقانون اليمني.

وأوضح أن الاتفاق نص على احترام المسارات القانونية للسلطة، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفين الحوثيين، وهوما يعني بوضوح إنهاء كافة أشكال النفوذ الحوثي على مؤسسات الدولة.

من جانبه، حث المبعوث الخاص بالأمم المتحدة، الطرفين، على المشاركة بشكل بناء وبحسن نية في ما يتعلق بالاتفاق على طرق تنفيذ تلك البنود، بما يحقق صالح المواطنين في الحديدة واليمن بأسره، معربا عن امتنانه لحكومة الأردن لدعمها هذا الاجتماع.