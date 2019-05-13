شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بومبيو أطلع حلف الأطلسي على التهديدات الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال مسؤول بالخارجية الأمريكية اليوم (الاثنين)، إن وزير الخارجية مايك بومبيو أطلع مسؤولي حلف شمال الأطلسي على معلومات تتعلق بالتهديدات الإيرانية خلال اجتماع عقد في بروكسل. قال مسؤول بالخارجية الأمريكية اليوم (الاثنين)، إن وزير الخارجية مايك بومبيو أطلع مسؤولي حلف شمال الأطلسي على معلومات تتعلق بالتهديدات الإيرانية خلال اجتماع عقد في بروكسل. وقال بريان هوك الممثل الأمريكي الخاص بشأن إيران: «الوزير كان يريد إطلاعهم على بعض التفاصيل.. نعتقد أنه يجب على إيران أن تجرب المحادثات بدلاً من التهديدات، كان اختيارهم سيئاً بالتركيز على التهديدات».



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