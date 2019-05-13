شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: الاتفاق على هيكل السلطة الانتقالية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني اليوم (الاثنين)، إن المجلس اتفق مع المعارضة على هياكل السلطة للفترة الانتقالية بالبلاد، لكنهما لم يقررا بعد أمد تلك الفترة أو نسب المشاركة في الهيئات الانتقالية.
وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري، وطه عثمان اسحق المتحدث باسم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، إنه سيتم معالجة هاتين النقطتين غداً (الثلاثاء).
وكان التوازن العسكري-المدني للسلطة ومدة الفترة الانتقالية من النقاط الشائكة الرئيسية في المحادثات التي تجرى بين المجلس العسكري وتحالف من المحتجين وجماعات المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل.
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