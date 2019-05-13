شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى بانفجار في كويتا الباكستانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (إسلام آباد) قتل أربعة أشخاص بينهم شرطيان وأصيب تسعة آخرون بجروح متفاوتة، اليوم (الاثنين)، جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة الباكستانية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. قتل أربعة أشخاص بينهم شرطيان وأصيب تسعة آخرون بجروح متفاوتة، اليوم (الاثنين)، جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة الباكستانية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. وأوضح قائد شرطة مدينة كويتا عبدالرزاق شيما أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد بالقرب من سيارة دورية للشرطة كانت مأمورة بحماية أحد المساجد أثناء أداء صلاة التراويح.



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