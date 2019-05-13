شكرا لقرائتكم خبر عن منع عشراوي من دخول أمريكا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الضفة الغربية)قالت المفاوضة الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم (الاثنين)، إنه تم رفض منحها تأشيرة دخول للولايات المتحدة لأول مرة، واعتبرت ذلك رداً على انتقادها لإدارة الرئيس دونالد ترمب وإسرائيل.
ولم يرد الدبلوماسيون الأمريكيون على ما قالته عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي شاركت في محادثات السلام المؤقت مع إسرائيل، والتي جرت قبل عقود.
وقالت عشراوي على تويتر:«رسميا طلبي للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة رُفض. لم يتم إعطاء سبب.»
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