غارات للتحالف تقتل وتصيب عددا من الحوثيين شمالي الضالع

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الضالع) شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الاثنين) غارات جوية على تجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن. شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الاثنين) غارات جوية على تجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن. وأفاد موقع «سبتمبر نت» بأن تلك الغارات استهدفت تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم تابعة لها.



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