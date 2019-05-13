السودان يدعم السعودية والإمارات لحماية أمنهما والملاحة البحرية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأقوى العبارات عملية التخريب التى تعرضت لها 4 سفن تجارية من بينها سفينتان سعوديتان بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأقوى العبارات عملية التخريب التى تعرضت لها 4 سفن تجارية من بينها سفينتان سعوديتان بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأكدت الخارجية السودانية رفضها أي تهديد لسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أو أي ممر مائي دولي، وأي محاولة لتهديد أمن واستقرار الإمارات والمملكة الشقيقتين أو استهداف مصالحهما التجارية. وأعلنت دعم السودان الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية أمنهما وسلامة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية للدولتين.



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