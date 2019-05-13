رئيس الوزراء اللبناني: استهداف السفن التجارية تهديد خطير لسلامة الملاحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أعمال التخريب الإرهابية التي تعرضت لها بواخر ناقلة للنفط قبالة المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من إمارة الفجيرة.

وشدد الحريري في بيان له أمس على أن أعمال التخريب هذه تشكل تهديدا خطيرا لسلامة الملاحة في أحد أهم المعابر المائية في العالم.

وأكد أن هذه الأعمال تهدد استقرار الاقتصاد العالمي بواسطة أسواق النفط الدولية، إضافة إلى كونها اعتداء مباشرا على دول عربية شقيقة وعلى الأمن العربي المشترك، معلنا عن تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع كل الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي.