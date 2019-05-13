السعودية: تخريب السفن عمل إجرامي يهدد الملاحة العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيما استهجنت دول عربية وعالمية الأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفن بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية، أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للأعمال التخريبية لسفن شحن تجارية في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المصدر أن هذا العمل الإجرامي يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مشددا على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الإمارات الشقيقة في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.

ضربة قوية

وكشفت قناة «روسيا اليوم» تفاصيل مهمة حول الحادث الإرهابي، وقالت إن السفينة النرويجية «أندريه فيكتوريا» تعرضت لضربة قوية كادت تغرقها، وعرضت القناة شريط فيديو يظهر الضربة الحساسة التي تعرضت لها أندريه فيكتوريا، حيث جاءت في أسفل الجسم الرئيسي للسفينة.

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن استنكار بلاده الشديد لعمليات التخريب، وقال: هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويمثل تصعيدا للتوتر في المنطقة يهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، الأمر الذي يتحتم معه تحركا سريعا من المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية لتدارك تبعاتها الخطيرة.

إدانة عربية

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وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفن تجارية، وناقلتي نفط سعوديتين في الخليج العربي، مشددا على أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل مساسا خطيرا بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوى التصعيد في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام محمود عفيفي اليوم إن أبوالغيط يعتبر التهديدات التي تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل والتجارة لأي دولة عربية عضو بالجامعة، مساسا غير مقبول بالأمن القومي العربي. وأكد في هذا الصدد على التضامن الكامل مع كل من السعودية والإمارات في مواجهة أي محاولة تسعى للنيل من أمنهما أو أمن الملاحة في الخليج العربي، وكذلك مع أي إجراءات تتخذها الدولتان في هذا الإطار.

دعوة للتحقيق

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية إلى التحقيق وممارسة مسؤولياتها السياسية والقانونية لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع، مشددا على أن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات حكومة وشعبا، وقالت إنها تقف ضد كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة حدودها البرية والبحرية. وأشار بيان من وزارة الخارجية إلى العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط مصر ودولة الإمارات، والعمل المشترك للتصدي لكل التهديدات لأمنهما القومي. كما أدانت الحكومة الأردنية الحادث وأكدت موقفها الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيا كان مصدره.

السفن الـ4:

سفينتا المرزوقة وأمجد السعوديتان

سفينة ميشيل الإماراتية

سفينة أندريه فيكتوريا النرويجية