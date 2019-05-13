الحوثيون ينتهكون الهدنة الأممية.. ويحتجزون أدوية السرطان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صعدت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من خروقاتها للهدنة الأممية القاضية بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وقصفت بشكل كثيف مواقع قوات الجيش اليمني والأحياء السكنية بالحديدة بعد يوم واحد من إعلانها الهزلي عن اعتزامها تنفيذ انسحاب مبدئي من جانب واحد من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

واستهدفت الميليشيات المواقع العسكرية والمناطق المحررة في شارعي الخمسين وصنعاء داخل مدينة الحديدة بالأسلحة الرشاشة، وطال القصف مدينة التحيتا والأحياء السكنية، ولحقت أضرار بمنازل المواطنين جراء القصف، حيث استهدفت بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والأسلحة المختلفة مواقع القوات في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وفي السياق تجددت المواجهات بين قوات العمالقة وميليشيات الحوثي، بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، وأفاد مصدر ميداني بأن اللواء السادس لقوات العمالقة، يخوض قتالا شرسا مع الميليشيات الإرهابية، ويتعامل مع محاولتين متزامنتين للتسلل والزحف من الجهتين الشرقية والجنوبية، مضيفا أن إطلاقا كثيفا وعنيفا للنيران والأسلحة الثقيلة والمتوسطة بكل أنواعها يسمع في أرجاء مدينة ومركز التحيتا، وأحبطت قوات الجيش محاولة تسلل انتحارية للميليشيات الحوثية، صوب منطقة الجاح مستخدمة مختلف الأسلحة.

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إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي أمس غارات جوية على تجمعات وتحركات الانقلابيين شمال الضالع، استهدفت تجمعات وتعزيزات غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات وتدمير العتاد العسكري.

وفي جبهات الضالع لقي العشرات من ميليشيات الحوثي مصرعهم مواجهات مع قوات الجيش، وأسفرت المواجهات والقصف عن مصرع 40 من عناصر الميليشيات بينهم قيادات، وجرح آخرين، فضلا عن تدمير دبابة، و5 أطقم تابعة لها، وأفاد شهود عيان في مدينة دمت بأن 20 جثة لعناصر الميليشيات وصلت على متن 3 أطقم إلى المدينة، قادمة من جبهة مريس.

من جهة أخرى دعت اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة الشرعية الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للإفراج عن شحنات الأدوية الخاصة بمرضى السرطان، والتي تحتجزها ميليشيات الحوثي في محافظة إب، وسط البلاد، مؤكدة أن احتجاز الميليشيات لهذه الأدوية يهدد حياة ما يزيد على 3000 مريض بالسرطان في المحافظة.

مشاهدات يمنية