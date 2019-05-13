وجبات السعودية الرمضانية تصل غزة ومقديشو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك في اليمن وعدد من دول العالم.

ووزع المركز 800 وجبة إفطار جاهزة على المستشفيات الحكومية وهيئة مستشفى ابن سيناء، ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة وعلى الأيتام والأسر الفقيرة وعابري السبيل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وكذلك في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إذ تم توزيع 1,630 وجبة إفطار جاهزة على المستشفيات وعابري السبيل وعلى الأيتام والأسر الفقيرة.

Advertisements

ووزع المركز 1,224 وجبة إفطار جاهزة على النازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والفقراء، في مدن جعار وزنجبار وخنفر التابعة لمحافظة أبين، فيما استفاد 1,632 شخصا من وجبات الإفطار الجاهزة من عابري السبيل وسكن الطلاب والمرضى في المستشفيات والنازحين في مخيم الجفينة وعمال الخدمات في محافظة مأرب.

ووزع المركز 270 طنا من السلال الغذائية الرمضانية في مديريات «طركينلي» و»حمر جبجب» و»عبد العزيز» و»هولواداغ»، والتي تقع في محافظة الصومال الفيدرالية، وأمن السلال الغذائية لشهر رمضان للفقراء والنازحين، حيث تشتمل السلة الواحدة التي تزن 90 كجم على المواد الغذائية الأساسية، كالأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة، يستفيد منها 18,000 فرد.

ودشن المركز مشروع توزيع السلال الرمضانية على الفلسطينيين في الضفة الغربية و غزة، يستفيد منها آلاف الأسر المحتاجة، وتلبي السلة الواحدة جميع احتياجات الأسرة الأساسية.