الإمارات تكشف النظام القطري أمام العدل الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال تقرير بثته قناة «مباشر قطر»: إنه في الوقت الذي يمد فيه الرباعي العربي اليد لحل الأزمة مع النظام القطري يواصل تنظيم «الحمدين» اتخاذ إجراءات كيدية لصرف الانتباه عن دعمه للإرهاب.

وأضاف التقرير أنه: خلال جلسة استماع محكمة العدل الدولية للنظر في طلب دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار سلسلة من التدابير الموقتة لحماية حقوقها ضد تلاعب قطر بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية، طالبت الإمارات بأن يقوم النظام القطري برفع الحجب عن الموقع الالكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة، حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الإمارات.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات طالبت أيضا أن توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية، والتي تسيطر عليها وتمولها، عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات، والقضايا محل النزاع أمام المحكمة، وعلى قطر الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبة حله.