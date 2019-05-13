المسماري: تركيا ترسل طائرات مشبوهة إلى ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتهم المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني باستخدام طائرات بدون طيار تركية في الحرب الدائرة بالأطراف الجنوبية للعاصمة الليبية.

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وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده من شرق البلاد «إن قوات الوفاق استعملت الطائرات التركية بعد إسقاط طائرات تابعة لها، وإعطاب طائرات أخرى»، متهما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالزج بتقنيات عسكرية تركية في ليبيا بعد تصريحه علانية ضد قوات المشير خليفة حفتر، وواصفا إياه بالإرهابي المأجور.

كما اتهم المسماري قوات الوفاق باختطاف طيار مدني يعمل لدى الخطوط الجوية الليبية ويدعى نوري الأطرش، بعد اكتشاف الأخير رحلة مشبوهة إلى تركيا قامت بها طائرة من نوع ايرباص 330 تتبع الخطوط الليبية.

وقال «أعلن عن رحلة لطائرة ايرباص 330 متجهة إلى تركيا لنقل شخصيات مهمة، ولكن الطائرة أقلعت بطاقمها فقط، وبوقود كامل، وعندما وصلت إلى تركيا تم توجيهها إلى مطار آخر، حيث شحنت ببضاعة مشبوهة قد تكون معدات عسكرية من أي نوع، مما أجبر الطاقم على إفراغ نصف الوقود حتى تستطيع الطائرة الإقلاع والهبوط». وأضاف «توجهت الطائرة لمطار مصراتة حيث أفرغت الشحنة، ثم إلى مطار معيتيقة، وفي اليوم التالي جاء الطيار نوري الأطرش لاستلام الطائرة ففوجئ بالرحلة المشبوهة في كتيب الطائرة، الأمر الذي قد يكون دفعه للتساؤل، فتم اختطافه مباشرة. وهنا نريد أن نضع الشعب الليبي والمجتمع الدولي أمام الحقيقة التي تقول إن هناك خطا جويا وبحريا مفتوحا بين تركيا ومدينة مصراتة».