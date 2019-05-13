إشتية يدعو إلى اعتراف دولي بفلسطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية أمس إلى اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية ردا على خطة إسرائيل ضم الضفة الغربية. وقال إشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله «ندعو دول العالم التي تؤمن بحل الدولتين إلى الرد على التهديدات الإسرائيلية بضم مناطق من الضفة الغربية، بأخذ إجراء احترازي والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين».

كما دعا إشتية الدول الأوروبية والبنك الدولي إلى إرسال فريق لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، «لأن معظمها جائرة وجميعها غير مدققة، وتتم بدون أي شفافية». وقال بهذا الصدد «ما زلنا نرفض الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لأنها غير قانونية، وهدفها إدانة أولادنا في سجون الاحتلال، ونحن نرفض ذلك لأسباب سياسية وقانونية».

كما استنكر الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى، والاعتداءات على المصلين والمعتكفين في أيام شهر رمضان الفضيل، وكذلك تهجير الجيش الإسرائيلي لعائلات فلسطينية من بيوتها في الأغوار، بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.