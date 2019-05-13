أوروبا تدعو لوقف الحرب الليبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بروكسل دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أمس جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العسكرية «فورا». وذكرت بوابة «الوسط» الليبية على موقعها الالكتروني أن ذلك جاء خلال مباحثات أجراها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في بروكسل مع موجيريني تناولت تطورات الأزمة الليبية.



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