المظاهرات تتجدد بالسودان.. وشقيق البشير خارج السجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

تجددت التظاهرات في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم أمس، حيث عمد المحتجون لإغلاق الطرقات الرئيسة.

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وقال شهود عيان «إن قوة مشتركة من الجيش السوداني والدعم السريع أبعدت المحتجين الذين توجدوا منذ الصباح بالقرب من القصر الرئاسي، إلى مقر الاعتصام أمام مباني القيادة العامة للجيش السوداني، وأشاروا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وإزالة الحواجز التي أغلق بها المحتجون الطرقات الرئيسة».

من جهة أخرى نفى مدير عام السجون في السودان إطلاق سراح العباس البشير شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، لأنه لم يكن موقوفا أصلا لديهم، وقال في تصريحات لقناة «العربية»: لم نطلق سراح العباس شقيق الرئيس المخلوع لأنه لم يأت إلينا أصلا.

جاء ذلك بعدما تم تداول أنباء عن منح إدارة السجن في الخرطوم إذنا للعباس البشير شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بمغادرة المعتقل الذي تواجد فيه لقرابة أسبوعين، حيث سافر بعدها إلى تركيا، وقالت مصادر «إن عمر البشير وشقيقه عبدالله هما المتواجدان فقط حاليا بسجن كوبر، إضافة إلى زوج شقيقتهما الذي اعتقل هو الآخر».