شكرا لقرائتكم التحالف: نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين، أن التحالف يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا.

وقال المالكي في إيجاز صحافي: "نعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن".

وأشار إلى استهداف قاعدة الديلمي الجوية بدقة بدون إلحاق أضرار بمطار صنعاء.

وبث المالكي صورا لقاعدة الديلمي حيث يصنع الحوثيون طائرات مسيرة (درون).

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وأفاد عن قصف ورشة حوثية تقوم بعمليات الصيانة للطائرات المسيرة في قاعدة الديلمي.

وكشف متحدث التحالف عن وقوع أكثر من 4 آلاف انتهاك من الحوثيين في الحديدة.

وتحدث عن تدمير منصة حوثية لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة، موضحا أن الفتة الماضية لم تشهد إطلاق أي صواريخ باليستية.

وقال إن الميليشيات الحوثية تواصل الإتجار بالمخدرات لتمويل المجهود الحربي، مشيرا إلى ضبط شحنات مخدرات.

وعرض فيديو لاستهداف 9 عناصر من الميليشيات الحوثية المسلحة وقصفهم، وكذلك فيديو لتدمير سيارة نصف نقل تُستخدم في إطلاق صواريخ.