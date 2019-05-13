شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح معرض فيصل الرمضانى للكتاب فى دورته الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح منذ قليل، معرض فيصل الرمضانى للكتاب فى دورته الثامنة، الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، والذى يقام فى الفترة من (8 – 18رمضان 1440)،(13–23 مايو الجارى)، بأرض الهيئة بشارع فيصل.

ويضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب، فى مختلف المجالات والسلاسل، بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة، وكتب الأطفال، كما تقيم هيئة الكتاب جناحا للكتب المخفضة التى يصل سعر الكتاب بها إلى جنيه واحد.

يصاحب المعرض نشاط ثقافى وفنى متنوع بين الندوات الثقافية والأدبية والرياضية منها ندوات عن جهود بيت العائلة المصرية فى بناء الوطن، وندوة بعنوان رمضان شهر العبادات والانتصارات، والطريق إلى الفوز بكأس الأمم ألأفريقية، وأمسيات الشعر، ومن الفرق المشاركة بالنشاط الفنى فرقة العريش للفنون الشعبية، وفرقة سوهاج للموسيقى العربية ، وفرقة الإنشاد الدينى.

بالإضافة إلى النشاط الخاص بالطفل والذى يتضمن أنشطة متنوعة متعددة منها ورش الرسم والتلوين والحكى ، وعروض الساحر والأراجوز، ومسرح العرائس.









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