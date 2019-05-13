شكرا لقرائتكم خبر عن منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال توفر 5580 فرصة عمل.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير الللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2019، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية تحت ادارة بنك التنمية الأفريقى بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو والموقع بتاريخ 21/2/2019.

وأكدت اللجنة فى تقريرها موافقتها على الاتفاق لأنه يهدف إلى تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية

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ويستفيد من هذا مالكو ومديرو الشركات الناشئة القائمة والمحتملة والمشروعات التى تحتاج الى خدمات التدريب والتوجيه وتطوير الأعمال التجارية

ويحقق المشروع عددًا من النتائج منها توفير 1860 وظيفة مباشرة و3720 وظيفة غير مباشرة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لأصحاب المشاريع وتوفير السيولة وبناء القدرات لحوالى 480 شركة ناشئة ودعم ابتكارات جديدة وتعزيز الاندماج الاجتماعى من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستهدف المجتمعات الضعيفة خصوصًا الوجه القبلى وقيام أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ المشروع.