المواجهة الأمريكية الإيرانية المحتملة...ترامب يحذر طهران من التحرك ضد بلاده وروحاني يهدد بضرب إسرائيل وتحذيرات أوروبية من صراع غير مقصود

اعداد محمد بشاري

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين من أنه إذا حاولت إيران الإقدام على أي تحرك ضد الولايات المتحدة بعد أن نشرت واشنطن حاملة طائرات والمزيد من المقاتلات في المنطقة، فسيكون ذلك خطأ فادحا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران لكن إن حاولت فعل أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيرا.وجاءت تصريحاته بعد أن أبلغت الإمارات عن تعرض أربع سفن تجارية للتخريب قرب إمارة الفجيرة على مشارف مضيق هرمز.

فيما هددت إيران من جانبها بمهاجمة إسرائيل إذا شنت الولايات المتحدة هجومًا عليها بعد نشر القوات العسكرية الأمريكية حاملة الطائرات ابراهام لينكولن في الخليج الفارسي.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني على مطهري، إن القوات العسكرية المتمركزة في المنطقة بدأت حربًا نفسية في المنطقة وحذرت الولايات المتحدة من أي هجوم على إيران.

تأتي هذه التعليقات بعد أن نشر البنتاجون حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن، حاملة الطائرات الخامسة من طراز نيميتز في البحرية الأمريكية، إلى الشرق الأوسط في خطوة قال مسئولون إنها كانت لمواجهة "مؤشرات واضحة" على تهديدات إيران.

أما بريطانيا ودول أوروبية فقد حذرت ، اليوم الاثنين، من مخاطر نشوب "صراع غير مقصود" بين إيران والولايات المتحدة، على وقع التوتر بين الطرفين، بعد دفع الأخيرة مزيداً من قواتها إلى الخليج العربي وتفكُّك الاتفاق النووي الإيراني.جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، الذي وصل إلى بروكسل لحضور جلسة لوزراء خارجية مجلس الاتحاد الأوروبي، لبحث الجهود الرامية إلى إبقاء استمرار إيران في التزامها الاتفاق النووي.

ودعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني، وقال إنه يجب ألا تنسحب إيران من الاتفاق النووي خطوة خطوة. وفي السياق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد يدعم تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، ويريد من القوى المتنافسة تجنُّب أي تصعيد آخر بشأن هذه القضية