أكّد السفير البريطاني ​مايكل آرون​ لقناة "الحدث"، "أننا نريد تنفيذ ​اتفاق ستوكهولم​"، مشيرًا إلى أن "انسحاب ​الحوثيين​ من موانئ ​الحديدة​ جزء من إعادة الانتشار، ونريد أن ينسحب ​الحوثيون​ من مدينة الحديدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر السفير البريطاني في اليمن: نريد تنفيذ اتفاق ستوكهولم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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