قدم سفير دولة ​فلسطين​ لدى الجمهورية اللبنانية ​اشرف دبور​ باسم رئيس دولة فلسطين ​محمود عباس​، التعازي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بوفاة البطريرك السابق ل​انطاكيا​ وسائر المشرق للموارنة الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​. وسلم دبور رسالة تعزية من السيد الرئيس للبطريرك الراعي اعرب فيها عن اصدق تعازيه بوفاة صفير القامه الوطنية اللبنانية الكبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دبور يقدم التعازي للبطريرك الراعي بوفاة البطريرك صفير بإسم الرئيس عباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.